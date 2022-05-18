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لبنان

طقس ربيعي يسيطر على لبنان..ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 03:33
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 توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، بحيث تبقى دون معدلاتها.
وجاء في النشرة الاتي:
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- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بداية الاسبوع المقبل حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع تدن في دراجات الحرارة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات وسوء الرؤية.
 
الخميس: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، بحيث تبقى دون معدلاتها.
 
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة النسبية على الساحل، مع رياح ناشطة تصل لحدود ال65 كلم/س اعتبارا من بعد الظهر.
 
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة للتجاوز معدلاتها بحدود ال4 درجات ورياح ناشطة تصل لحدود ال70 كلم/س مع بقاء الرطوبة النسبية على الساحل منخفضة.
 
- الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 11 الى  28 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.
- حال البحر: هادىء، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05,37
- ساعة غروب الشمس: 19,34
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