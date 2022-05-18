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لبنان

كيف بدا المشهد أمام محطات المحروقات في طرابلس وصيدا؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 04:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن بعض محطات المحروقات في طرابلس وضواحيها وصيدا لم تفتح أبواها منذ صباح اليوم بسبب انقطاعها من مادة البنزين، في حين تشهد المحطات العاملة زحمة قوية.
 
 
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