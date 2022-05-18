كيف بدا المشهد أمام محطات المحروقات في طرابلس وصيدا؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن بعض محطات المحروقات في طرابلس وضواحيها وصيدا لم تفتح أبواها منذ صباح اليوم بسبب انقطاعها من مادة البنزين، في حين تشهد المحطات العاملة زحمة قوية.

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