نجاة رشدي: الانتخابات النيابية ربح حقيقي للبنان

.#الانتخابات_النيابية_٢٠٢٢ هي مكسب كبير لشعب #لبنان ! فنتائجها ليست مكسبا فرديا أو مكسبا لحزب سياسي ما، بل ربح حقيقي للبنان. آمل أن يؤدي ذلك إلى مكاسب إصلاحية قيّمة وإلى مستقبل أفضل لشعب🇱🇧كما أتمنى أن يؤدي إلى استقطاب الأدمغة من جديد مقابل الآثار الفادحة لهجرة الأدمغة التي شهدها.
— Najat Rochdi (@rochdi_najat) May 18, 2022
.#الانتخابات_النيابية_٢٠٢٢ هي مكسب كبير لشعب #لبنان ! فنتائجها ليست مكسبا فرديا أو مكسبا لحزب سياسي ما، بل ربح حقيقي للبنان. آمل أن يؤدي ذلك إلى مكاسب إصلاحية قيّمة وإلى مستقبل أفضل لشعب🇱🇧كما أتمنى أن يؤدي إلى استقطاب الأدمغة من جديد مقابل الآثار الفادحة لهجرة الأدمغة التي شهدها.