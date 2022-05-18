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لبنان

مشكلة غاز في السوق... اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
18-05-2022 | 04:19
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن شركات الغاز امتنعت عن تسليم الغاز الى المواطنين واصحاب المحال بسبب ارتفاع سعر الدولار.
 
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