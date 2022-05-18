نفّذ أكثر من 10 عمليات سرقة.. وهذا ما حل به!

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة متعدّدة طالت اسلاكًا كهربائية عن الشّبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وسرقات من داخل أبنية قيد الإنشاء ضمن منطقة حاصبيا.على الأثر، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول السّرقات.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها دوريات الشّعبة توصّلت الى تحديد هوية الفاعل، ويُدعى:ك. خ. (مواليد عام 1983، لبناني)وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة واغتصاب ومخدّرات.بتاريخ 11-5-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريات من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة راشيا الفخار، أسفر عن توقيفه على متن "بيك أب" نوع "نيسان" يستخدمه في عملياته، تم حجزه.بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة طالت أسلاكًا كهربائية عن الشّبكة العامّة وورش بناء قيد الإنشاء.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.