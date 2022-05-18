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لبنان

مصلحة الليطاني تعلن عن بدء موسم الري تلبية لطلب المزارعين

Lebanon 24
18-05-2022 | 04:35
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 أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان عن "إنجاز التحضيرات اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من موسم الري ٢٠٢٢ والتي تشمل صيانة وتنظيف الاقنية و الانفاق والمآخذ و محطات الضخ و الخزانات".

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واشارت  الى انها  "ابتداء من تاريخ اليوم ستقوم المصلحة بتسيير المياه من السد الرئيسي في الزرارية باتجاه المناطق التالية:

طيرفلسيه - الزرارية - ارزي - الى نقطة الموزع العام، ومنها شمالاً باتجاه عين ابو عبد الله - الجزيرة - المطرية - الواسطة - جمجيم العيتانية ابو الاسود.

وجنوباً باتجاه صور نحو برج رحال القاسمية - البرغلية - الشبريحا - الحمادية مفرق معركة منطقة الرمالي".

واكدت أن "فرقها الفنية تعمل على استكمال الاعمال اللازمة لتأمين وصول المياه الى كل الحيزات الزراعية المشتركة ضمن المواعيد المحددة لنظام ادارة واستثمار مشاريع الري".
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