مصلحة الليطاني تعلن عن بدء موسم الري تلبية لطلب المزارعين

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أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان عن "إنجاز التحضيرات اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من موسم الري ٢٠٢٢ والتي تشمل صيانة وتنظيف الاقنية و الانفاق والمآخذ و محطات الضخ و الخزانات".واشارت الى انها "ابتداء من تاريخ اليوم ستقوم المصلحة بتسيير المياه من السد الرئيسي في الزرارية باتجاه المناطق التالية:طيرفلسيه - الزرارية - ارزي - الى نقطة الموزع العام، ومنها شمالاً باتجاه عين ابو عبد الله - الجزيرة - المطرية - الواسطة - جمجيم العيتانية ابو الاسود.وجنوباً باتجاه صور نحو برج رحال القاسمية - البرغلية - الشبريحا - الحمادية مفرق معركة منطقة الرمالي".واكدت أن "فرقها الفنية تعمل على استكمال الاعمال اللازمة لتأمين وصول المياه الى كل الحيزات الزراعية المشتركة ضمن المواعيد المحددة لنظام ادارة واستثمار مشاريع الري".