لقاء بين وزير العدل وسفير أوستراليا.. هذا ما تم بحثه!

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تابع وزير العدل القاضي هنري الخوري مع سفير أوستراليا لدى لبنان أندرو بارنز خلال لقاء في مكتبه في الوزارة، جملة مواضيع مشتركة بين لبنان وأوستراليا منها التطورات العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي.كما تطرق البحث الى مسار التحقيقات في ملف إنفجار مرفأ بيروت وما آلت اليه هذه التحقيقات، كون أصغر ضحايا الإنفجار الطفل إيزاك أولرز (سنتان) يحمل الجنسية الأوسترالية.