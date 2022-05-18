أوّل تصريح لسليمان فرنجيّة بعد الانتخابات... وهذا ما قاله عن طرح إسمه لرئاسة الجمهوريّة

شكر رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة كل من عمل وساعد في هذه المعركة الانتخابية "الغريبة العجيبة" مع قانون يجب إعادة النظر فيه. وقال إنّ "هناك من يمثّل بالأرقام جدّياً ولم يصلوا الى الندوة البرلمانية".

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ولفت فرنجيّة خلال مؤتمر صحافيّ إلى أنّ "التغييريين من الأساس لم نعتبرهم أخصاماً، ونصيحتي لهم أن يتعاطوا بواقعية من غير شروط قد تضيّق عليهم هامش المناورة".

وأضاف: "نحن اشتغلنا على العقول غيرنا اشتغل على البطون".