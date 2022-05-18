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لبنان

في طرابلس... القاء القبض على سارق دراجات نارية (صورة)

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام شرطة بلدية طرابلس بالقاء القبض على أحد الأشخاص الذي قام بعدة سرقات طالت الدراجات النارية في المدينة.
 
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