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لبنان

من جديد... الدولار يقفل بعض "السوبرماركات"

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مجموعة من السوبرماركات بدأت باقفال أبوابها بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية الى 31 الف ليرة لبنانية.
 
ووفقا للمعلومات، قام التجار باقفال محالهم بشكل تام في أسواق مدينة صيدا. 
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