من جديد... الدولار يقفل بعض "السوبرماركات"

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مجموعة من السوبرماركات بدأت باقفال أبوابها بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية الى 31 الف ليرة لبنانية.

ووفقا للمعلومات، قام التجار باقفال محالهم بشكل تام في أسواق مدينة صيدا.