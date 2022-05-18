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لبنان

تفاصيل جديدة في قضية خطف جوزيف مفرج.. هذا مصير الخاطفين الاربعة

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:38
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أصدرت المديرية العامّة للأمن العامّ، بياناً أشارت فيه إلى أنه "في إطار المتابعة الدقيقة لقضية خطف السيّد جوزيف مفرج وتحريره من قبل السلطات الأمنية السورية، وتوقيف الخاطفين، أسفرت المساعي المبذولة التي قام بها المدير العام للأمن العام مع هذه السلطات إلى استلام الخاطفين الأربعة".
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وأضاف البيان، "بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية، أشارت بتسليمهم إلى مديرية المخابرات لإستكمال التحقيقات معهم".
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