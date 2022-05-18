Advertisement

لبنان

ربطة الخبز تُباع في "السوق السوداء".. وهذا سعرها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-05-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-953537-637884813502071383.jpg
Doc-P-953537-637884813502071383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقوم بعض اصحاب المحلات والسوبرماركت باحتكار ربطات الخبز الموجودة لديهم، وبيعها الى الزبائن "سوق سوداء" بسعر وصل الى 25 الف ليرة. يأتي ذلك بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية الى 31 الف ليرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل وقعنا فعلاً بأزمة خبز؟
lebanon 24
18/05/2022 15:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
lebanon 24
18/05/2022 15:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القمح موجود... والخبز مقطوع!
lebanon 24
18/05/2022 15:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اختفاء الخبز من الأفران
lebanon 24
18/05/2022 15:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

خبز

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-05-18
04:30 | 2022-05-18
08:49 | 2022-05-18
08:05 | 2022-05-18
07:59 | 2022-05-18
07:52 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website