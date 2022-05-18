ربطة الخبز تُباع في "السوق السوداء".. وهذا سعرها

يقوم بعض اصحاب المحلات والسوبرماركت باحتكار ربطات الخبز الموجودة لديهم، وبيعها الى الزبائن "سوق سوداء" بسعر وصل الى 25 الف ليرة. يأتي ذلك بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية الى 31 الف ليرة.

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