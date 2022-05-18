"متحدون": سلامة تبلغ موعد جلسة إستجوابه في 26 أيار

صدر عن "متحدون" البيان التالي:

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"تبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة وكيله اليوم ١٨ أيار ٢٠٢٢ موعد جلسة استجوابه أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت في ٢٦ الجاري، في دعوى محامي تحالف متحدون بوجه سلامة والمسجلة برقم ٢٠٢١/٢٩٧، والمتصلة بشكل أساسي بحقوق المودعين.وكان المحامون المدّعون قد تقدموا في ١٠ أيار ٢٠٢٢ بلائحة إنفاذ قرار إعدادي تبعاً لتكليفهم في جلسة الاستجواب السابقة إبراز ما يلزم من وثائق وأدلة متصلة بملف الدعوى، بانتظار أن يأخذ القضاء مجراه بشكل حاسم هذه المرة".