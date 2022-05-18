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لبنان

ضاهر يكشف عن مرشحيه لنيابة رئاسة المجلس

Lebanon 24
18-05-2022 | 06:26
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علق النائب ميشال ضاهر على الاستحقاقات المقبلة، وقال في بيان: إننا أمام استحقاق انتخاب رئيس ونائب لرئاسة مجلس النواب.
وعن انتخابات نائب رئيس مجلس النواب فان الموقع يجب أن يبقى في البقاع، ودعمي سيكون لإبن زحلة النائب الياس اسطفان إذا تم ترشيحه من قبل كتلته.
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أما في حال لم يتم ترشيح نائب زحلة لهذا الموقع، فأفضّل دعم النائب الصديق الياس ابو صعب لما يملكه من استقلالية في اتخاذ قراراته".
المصدر: الوكالة الوطنية
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