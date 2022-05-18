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لبنان

رئيس مجلس القضاء الاعلى التقى لجنة طوارئ المهن الحرّة

Lebanon 24
18-05-2022 | 06:35
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إستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لجنة الطوارئ النقابية للمهن الحرّة المؤلفة من نقيب المحامين ناضر كسبار، نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف ورئيس إتحاد المهندسين اللبنانيين عارف ياسين.
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 وشرح النقباء للقاضي عبود "تحركاتهم و متابعتهم لموضوع المحافظة على حقوق المودعين عموما" وحقوق نقابات المهن الحرة خصوصا" واسترجاعها، وعن استمرار المصارف في حجز اموال المودعين وبالتالي عدم تمكن نقاباتهم من دفع مستحقاتها من حساباتها الجارية بالعملة الأجنبية او بالعملة اللبنانية،  و خصوصا" تأمين متطلبات الاستشفاء و معاشات المتقاعدين و الموظفين، مما يهدد حياة الآلاف من المنتسبين لنقابات المهن الحرة "، لمسوا "رغبة أكيدة من الرئيس عبود ومن القضاء في ممارسة دوره القانوني على أكمل وجه من دون تردد أو تقصير".
المصدر: الوكالة الوطنية
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