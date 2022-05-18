معامل الغاز توقفت عن تسليم المادة

أعلن نقيب مالكي ومستشمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان انطوان يمين أن أكثرية المعامل، اضطرت الى التوقف عن التسليم لمادة الغاز الى حين اعادة النظر بإصدار جدول تركيب أسعار جديد.

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وقال في بيان: "بما أن الوزارة لم تستطع اللحاق بسعر صرف الدولار حسب معطيات واقع الحال والتسعيرة التي صدرت، تكبد معامل التعبئة خسائر فادحة لا احد يستطيع تحملها. لذلك اضطرت أكثرية المعامل التوقف عن التسليم لمادة الغاز الى حين إعادة النظر بإصدار جدول تركيب اسعار جديد والاخذ في الاعتبار حق المعامل بجعالة من قبل الوزارة، لانها هي المرجع الصالح لإعادة النظر بجدولة تركيب الاسعار حتى تستطيع المعامل تلبية حاجة السوق من هذه المادة".وعرض يمين لكلفة قارورة الغاز، على الشكل الآتي:إن كلفة قارورة الغاز:1248$ سعر الطن بأرضه.30500X سعر الصرف.380640400+ يضاف من جديد 400 ليرة رسوم عن كل قارورة.381040 كلفة القارورة واصلة ارض المعمل.353000 المطلوب بيعها حسب جدول تركيب الاسعار.28040- الخسارة الاجمالية لكل قارورة في ارض المعمل.وسأل يمين: "أين كلفة المعامل من ثمن المازوت للمولدات واجرة العمال؟، قائلا: "إنها سرقة موصوفة وإفلاس لشركات من عدم ادراك ومسؤولية من تجاه من يضع جدول تركيب الاسعار".