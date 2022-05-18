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لبنان

توقف محطات البنزين عن العمل في طرابلس... ما صحة هذا الخبر؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 06:37
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن انتشار مجموعة من الاخبار تفيد بان المحطات في طرابلس ستقفل ابوابها بسبب نفاذ كميات البنزين المتوفرة لديها.
 
في هذا الاطارة نفت ادارة محطة "مكية" الاخبار المتداولة واكدت انها تعمل بشكل طبيعي وبكافة امكانياتها.
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