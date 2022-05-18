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لبنان

إقتراح من جميل السيّد: هكذا يُصبح لبنان بلدا مصدرا للنفط!

Lebanon 24
18-05-2022 | 06:41
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"خبَر !
" بسبب الشحّ بمادة المازوت سيتم إطفاء معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء بالتناوب مع معمل الزهراني
بإنتظار وصول باخرة بعد اسبوع تقريباً،
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وإلا سيغرق لبنان بالعتمة"!
إقتراح:
إستردّوا نصف بونات البنزين والمازوت يللي توزّعت رشوة إنتخابية على الناس،
بيصير لبنان بلد مُصَدِّر للنفط…"
 
 
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