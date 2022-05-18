إقتراح من جميل السيّد: هكذا يُصبح لبنان بلدا مصدرا للنفط!

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"خبَر !" بسبب الشحّ بمادة المازوت سيتم إطفاء معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء بالتناوب مع معمل الزهرانيبإنتظار وصول باخرة بعد اسبوع تقريباً،وإلا سيغرق لبنان بالعتمة"!إقتراح:إستردّوا نصف بونات البنزين والمازوت يللي توزّعت رشوة إنتخابية على الناس،بيصير لبنان بلد مُصَدِّر للنفط…"