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لبنان

سفير مصر عرض مع ابو فاعور للاستحقاقات المقبلة

Lebanon 24
18-05-2022 | 07:06
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استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، النائب وائل أبو فاعور، وتم عرض آخر التطورات في أعقاب الانتخابات النيابية والاستحقاقات المقبلة.
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المصدر: الوكالة الوطنية

ياسر علوي

وائل ابو فاعور

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