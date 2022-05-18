Advertisement

لبنان

برقية جوابية من الرئيس الفرنسي الى وليد جنبلاط... هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
18-05-2022 | 07:05
A-
A+
Doc-P-953567-637884797668353019.jpg
Doc-P-953567-637884797668353019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شكره فيها على تهنئته بالفوز لمرة ثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية، وهذا نصها:
 
"لقد تلقّيت رسالتك، وأود أن أشكركم بحرارة وأؤكد لكم أنني قرأتها باهتمام كبير.
Advertisement

لقد أظهر الفرنسيون من خلال تجديد ثقتهم بي، التزامهم باستعادة السيطرة على مصيرنا كأمّة وحياتنا كمواطنين، وهذه نقطة إنطلاق لعصر فرنسي وأوروبي ودولي جديد، وفقًا لقيمنا المتمثلة في التطور.

كما يمكنكم الاعتماد عليّ لمواصلة تطوير العلاقات الوطيدة التي تجمع الشعبين الفرنسي واللبناني، واللذين يرتبط مصيرهما بشكل مستمر من خلال أواصر التاريخ والعقل والروح والثقافة.

سيدي الرئيس، تفضلوا بقبول أنبل مشاعر الصداقة.

إيمانويل ماكرون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-05-18
04:30 | 2022-05-18
08:49 | 2022-05-18
08:05 | 2022-05-18
07:59 | 2022-05-18
07:52 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website