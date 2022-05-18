Advertisement

لبنان

كلاس: إنتخابات لبنان والكعك المملّح

Lebanon 24
18-05-2022 | 07:10
A-
A+
Doc-P-953569-637884797973928899.png
Doc-P-953569-637884797973928899.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس تعليقا على الانتخابات النيابية:  "تَكثرُ في كُلِّ المَوَاسمِ الانتخابيَّة  اللبنانية التَعليقات ُوالتَحليلاتُ والتنظيرات و الإرتقابات والتنبؤات والتَوقعات والتبْريجات والتَبصيرات  و الهلوسات التي  يُطلِقُها تُجَّارُ الجملة في أسواق الإحصاء وخبراءُ إستراتيجيُّون على  بَسْطاتِ الحِسبِةِ وباحثون متخصصون وبعض ُ مُنتحِلي الألقاب و تُجَّارِ الشهادات، والذين واللواتي تَنْحَفِلُ بها وسائل الاعلام من خلال إستِضافاتٍ حوارية و نقاشات مُعَلَّبَة أو "ضيف الصُدفة" او "الكلام المُعَلَّب" 
Advertisement

و"الشَتْمِ المُعلَّب" و"الرأي المُسبَقِ الدَفعِْ"، وكلّهم يَتحدّثُون بثقةٍ ونَفخَةِ صَدرٍ وتَعْريمَةِ كَتفَيْنِ و عَبسَةِ حاجبينِ وزأرِةٍ قاطبين و كَشْرَةٍ حَدْقَتَيْنِ و شَدَّةِ مِنكَبَينِ عمّا يطيبُ لهُمُ  تَسميتُه " #أُمِّ_المعارك"، وهم في الغالب من الفئاتِ البادِئِةِ بِتلَمُّسِ مَطرحها وتَحُّسُّسِ دَورها، على شاكلة سياسيّين وإعلامييّن ومحلِّلين وإحْتصَاصيين ومنظِّرين ومُتخصِّصينَ وغيرِ عارفين و جُهَّالْ مُسَّبِعيِّ الكارِ  في تسويقِ الحِقْدِ الأصفر...!".

وأضاف: "كلُّهم قبضوا أتعاب جيوبهم بحسب تسعيرة منصَّةِ ضمائرهم المنتهية الصلاحية و تَبَرَّعوا  أَنْ يَجْتَهِدوا...فَتَحَدَّثوا وفَصَّلوا وتَنَبَّأوا وتّوَقّعوا، عمّا ستُسفِرُ  عنه "#أمُّ_المعارك" بعدَ وَهْمِ إطلاقِ فضيحة جديدة أو الكشف عن فضيحةٍ مُخَبَّأَة ، وهم ليسوا سوى أدوات مُوَظَّفةٍ أو جاهزة غَبَّ الطلب ليلبِسوا رداءَ التنظير الليلي والتبصير النَجْمي ويؤدّون مهماتهم في التضليل والتشويه والتشويش...والجمهور هو دائما الضحية...!".

وتابع: "غَيرَ أَنَّ أحداً مَنْ نُجُومِ التَنجيمِ والتَفْصيلِ والتَرْكيبِ لَمْ يَذْكُرْ، وَلَوْ على سبيلِ رَفْعِ العَتَبِ والتَعادُلِ  التَصنيفِيِّ ، مَنْ هو "#ابو_المعارِك"؟ الكُلُّ يتكلم ويهذي ويُحَدِّد أخطار "أم المعارك" ودقة حالتها بكثير من العُنجُهيَّة والإدعائيّة  والعَبْسِ والإضطرابِ والخَوْفِ على المصير، وكأنّهُ القابضُ على مِفتاحِ القَدَر وحامِلُ دَوَّارِ ساعَةِ الزمن!".

وسأل: "هل المعارِكُ  الإنتخابيّةُ لقيطةٌ ؟ بِحَيْثُ أَنَّها تُنْسَبُ الى أُمِّها و يُجَهَّلُ أَبوها..!؟".

وختم: "نَحْنُ اللبنانيين ، أَبَاً عَنْ جَدٍ ، شِبْهُ قَوْمٍ شُطَّارٌ في التَصْنيفِ ، فُجَّارٌ في التَوْليفِ كُفَّارٌ في التَبْلِيف مَهَرَةٌ في التَسويف...!

في زمن البركانِ كُنَّا نَعْجِنْ الطَحِينَ بِعَرَقِ الجَبينِ، نَخْبِزُهُ على حَطَبِ الوَجْدِ والحَنينِ ..!

أمّا الان، فَلِشِدَّةِ كُفرنا و أَصالَةِ عُهْرِنا و عَرَاقَةِ مُكْرِنا، صرنا نَوَزِّعُهُ في العِيدِ كَعْكاً مُمَلَّحاً وعَسَلاً مِزَّاً و نبيذاً مُخلَّلاً كحَسَنَاتٍ نُذرِيَّةً للمُدْقَعِين فَقْراً ، تَكْفيراً عنَ خَطَايانا ورَزَايانا  التي وَرِثناها و تلكِ التي إقترفناها و التي لمْ نَقترَفْها بعد، والتي سَنُورِّثُها للآتين من أولادنا، هَدِيََّةَ حَصْرِ إِرث للأجيال التي قَدْ يَرْميها القَدَرُ بِمِقلاعِ الحضارَةِ الصَّوانيَّةِ ويَقذِفُها الى هذه الـ ـ"هُنا" أوْ تلكَ "الـهُناك"، عن تَوَهُّمٍ و تجْهيل..!".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-05-18
04:30 | 2022-05-18
08:49 | 2022-05-18
08:05 | 2022-05-18
07:59 | 2022-05-18
07:52 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website