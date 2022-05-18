Advertisement

لبنان

مولوي: الشعب رفع صوته "كرمال لبنان"

Lebanon 24
18-05-2022 | 07:12
A-
A+
Doc-P-953570-637884799217480030.png
Doc-P-953570-637884799217480030.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على " تويتر" قائلاً: "ها وقد مر الاستحقاق…الشعب رفع صوته "كرمال لبنان" وبناء الدولة ومنع انهيار المؤسسات وتثبيت الهوية العربية قولا وفعلا. ليكن هم المواطنين همَّةً لنهضة بنّاءة.
Advertisement
فجرٌ جديد بدت ملامحه وسيستكمل لوطن أفضل. شكراً لكل لبنانية ولبناني. بتكبروا القلب".

وختم تغريدته بهاشتاغ: #انتخابات -لبنان -2022. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-05-18
04:30 | 2022-05-18
08:49 | 2022-05-18
08:05 | 2022-05-18
07:59 | 2022-05-18
07:52 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website