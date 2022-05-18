مولوي: الشعب رفع صوته "كرمال لبنان"

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غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على " تويتر" قائلاً: "ها وقد مر الاستحقاق…الشعب رفع صوته "كرمال لبنان" وبناء الدولة ومنع انهيار المؤسسات وتثبيت الهوية العربية قولا وفعلا. ليكن هم المواطنين همَّةً لنهضة بنّاءة.فجرٌ جديد بدت ملامحه وسيستكمل لوطن أفضل. شكراً لكل لبنانية ولبناني. بتكبروا القلب".وختم تغريدته بهاشتاغ: #انتخابات -لبنان -2022.