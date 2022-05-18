وزير الدفاع بحث مع وزير الزراعة ومدير برنامج الأغذية العالمي في خطة المساحات المزروعة بالقمح

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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، وجرى عرض لخطة وزارة الزراعة في زيادة المساحات المزروعة بالقمح والإنتاجية من اجل تكوين قاعدة بيانات.يُذكر ان مديرية الشؤون الجغرافية وضعت خطة عمل لإنجاز المشروع بالإعتماد على تحليل الصور الفضائية المصورة حديثا خلال أيار الجاري، على ان يجري تنفيذ اعمال رصد طوبوغرافي للأراضي المزروعة قمحا.ومن المقرر ان يتم الانتهاء من العمل قبل بدء موسم الحصاد نهاية حزيران المقبل. علماً ان الأراضي المزروعة بالقمح تشمل محافظات عكار، البقاع، بعلبك الهرمل، لبنان الشمالي، النبطية والجنوب، ومقدرة بنحو 500 الف دونم.