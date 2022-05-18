للراغبين في اجراء المعاينة الميكانيكية لسياراتهم... اليكم هذه المعلومات

تعلن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات عن فتح ابواب الكشف الميكانيكي لكافة الاليات في الدكوانة وذلك نهاري الخميس والجمعة من الاسبوع الحالي على ان يتم ايداع المعاملات يوم الاثنين المقبل الاقسام المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات لاستكمالها لدى موظفي الهيئة دون امكانية استيفاء الرسوم على يصدر بيان لاحق حول عمل يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع القادم تبعا لتوفر المستلزمات اللازمة من ايصالات ومازوت...

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