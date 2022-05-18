في عكار... توتر بين بلدتين (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان جوا من التوتر يسيطر على بلدتي "عكار العتيقة" و"فنيدق" في عكار، ما دفع الجيش للتوجه الى المكان.



Advertisement

وعلى الفور طوق الجيش المكان والعمل جار على توقيف مطلقي النار، في حين تجري اتصالات من قبل فعاليات المنطقتين ورؤساء البلديات لتطويق الحادثة. وفي التفاصيل، قام مجموعة اشخاص من بلدة فنيدق بالتوجه الى احدى الاراضي التابعة لبلدة عكار العتيقة بهدف قطع الحطب وجمعه تمهيداً لبيعه، ما ادى الى وقوغ خلاف مع اصحاب الارض تخلله اطلاق للنار.وعلى الفور طوق الجيش المكان والعمل جار على توقيف مطلقي النار، في حين تجري اتصالات من قبل فعاليات المنطقتين ورؤساء البلديات لتطويق الحادثة.