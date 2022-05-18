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لبنان

إستعدوا للمزيد من الطوابير أمام الافران!

Lebanon 24
18-05-2022 | 07:52
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أعلن نقيب أصحاب الافران في لبنان علي ابراهيم لـ"الجديد"، أنّ "أزمة الطحين ستزيد، وسنشهد المزيد من الطوابير أمام الأفران".
 
 
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لبنان

إقتصاد

علي ابراهيم

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