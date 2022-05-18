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لبنان

قائد الجيش استقبل السفيرة الأميركية... وهذا ما بحثه معها

Lebanon 24
18-05-2022 | 07:59
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأميركية في لبنان Dorothy SHEA، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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