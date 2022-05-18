النائب المنتخب احمد رستم لأبناء الطائفة العلوية: أعاهدكم أن أكون على قدر المسؤولية

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صدر عن النائب المنتخب الدكتور احمد رستم بياناً توجه فيه لأهله أبناء الطائفة العلوية المحترمة في عكار جاء فيه :" الى أهلي ابناء الطائفة الاسلامية العلوية المحترمة، اتوجه بجزيل الشكر والإحترام والمحبة والامتنان لكلٍ فرد منكم صوّت أم لم يُصوّت لي، وأعاهدكم بأن أكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية، وان اقف دوماً الى جانبكم، وان أمد يدي للتعاون مع جميع المرجعيات لما فيه الخير لعكارنا عامة وطائفتنا العزيزة خاصةً".كما توجه بالشكر الى زميله المرشح الأستاذ حيدر عيسى بالشكر على كلامه ودعمه، آملاً التعاون معه ومع جميع أبناء الطائفة لما فيه خير للعامة، معلنا ان أبواب منزله ستبقى مفتوحة امام الجميع.