مصرف لبنان يُمدّد العمل بالتعميم 161... ماذا في التفاصيل؟

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم رقم 161 لغاية نهاية شهر تموز 2022 قابل للتجديد.



كما أكد سلامة أن التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة "صيرفة".

Advertisement