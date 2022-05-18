"الوفاء للمقاومة": نُجدّد التزامنا العمل من أجل صون كرامة لبنان

Advertisement

دعت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان لها عقب انتهاء اجتماع الكتلة الدوري، تلاه النائب حسن عزالدين، "كلّ القوى والتيارات السياسية، إلى وقف كافة السجالات الإنتخابيّة، من أجل النهوض بالبلد"، مشيرة إلى "ضرورة التوجه الهادئ والموضوعي الدائم لتطوير القانون والأداء الانتخابي".وتوجهت الكتلة، بالشكر إلى "كلّ اهلنا والاصوات الصادقة التي منحوها لنا ولحلفائنا في كل الدوائر اللبنانية"، معلنة "أننا نجدد التزامنا العمل من أجل صون كرامة لبنان، وإعادة الدولة التي تقوم بواجباتها تجاه المواطنين".