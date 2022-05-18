Advertisement

لبنان

الراعي التقى الدكاش وترأس خلوة للرابطة المارونية

Lebanon 24
18-05-2022 | 09:35
A-
A+
Doc-P-953609-637884882183607382.png
Doc-P-953609-637884882183607382.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، خلوة للمجلس التنفيذي للرابطة المارونية بمشاركة رئيسها السفير الدكتور خليل كرم والرؤساء السابقين: نعمة الله ابي نصر، انطوان اقليموس، سمير ابي اللمع وحارث شهاب.
Advertisement
 
ومع انتهاء الخلوة، قال كرم: "عرضنا مع صاحب الغبطة للاستحقاقات والتحديات المستقبلية التي تواجه لبنان وحياتنا الوطنية، وسينكب المجلس التنفيذي للرابطة المارونية على وضع البرنامج موضع التنفيذ من خلال اللجان التي ستتألف، بالاضافة الى مواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه الشعب اللبناني عموما والماروني خصوصا".
 
أضاف: "في هذه المناسبة أتوجه بالتهنئة الى كل المسؤولين في الدولة وأجهزتها الادارية والقضائية والأمنية الذين عملوا على انجاح الاستحقاق الانتخابي الهام  على الرغم من بعض الشوائب التي تم تسجيلها، كما نثني على المشاركة الفاعلة للبنانيين في الانتشار الذين اقترعوا وقاموا بواجبهم الوطني تجاه بلدهم".
 
وتابع: "في هذه المناسبة نهنىء النواب الجدد الذين يراهن عليهم الشعب اللبناني في العمل من أجل استكمال الاصلاحات التي ستخرج لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وقد تمنى علينا غبطته اكمال التواصل في هذه المرحلة العصيبة والوجودية لشعبنا الماروني".
 
وقال ردا على سؤال عن كيفية عمل الرابطة في جمع الموارنة الذين لديهم خلافات سياسية: "هذا هو دور الرابطة الاساسي بجمع الموارنة وخصوصا النواب الموارنة، وأؤكد بأن لديهم الحس والفكر الوطني كي يجتمعوا، وستكون الرابطة هي الرابطة الفعلية بجمعهم حول المواضيع لكي نصل الى اتفاق الحد الادنى. وهذا الاجتماع أصبح ضرورة كي لا تندثر المجموعة المارونية التي هي من اكثر المتضررين في هذا النزف بالنسبة للهجرة، اكانت داخلية او الهجرة الدائمة التي تهمنا اكثر من غيرها، لان الابتعاد الى استراليا او كندا والبلدان البعيدة هو امر خطير جدا خاصة على صعيد العائلات. وتطرقنا الى هذا الموضوع مع غبطته، وكما قلت بالنسبة للنواب الموارنة القديمين والجدد، سنواجه سوية وفي المستقبل القريب استحقاقات كبيرة اكان على صعيد انتخابات رئاسة المجلس النيابي واعضاء المكتب ومن بعدها رئاسة الجمهورية، والاجتماع حول العناوين الاساسية هو ضرورة ملحة".
 
ثم استقبل الراعي النائب شوقي الدكاش الذي أراد أخذ البركة لمشواره النيابي، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الحكمة والتطلعات الوطنية الكبيرة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2022-05-18
12:58 | 2022-05-18
12:42 | 2022-05-18
12:36 | 2022-05-18
11:59 | 2022-05-18
11:57 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website