22
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي التقى الدكاش وترأس خلوة للرابطة المارونية
Lebanon 24
18-05-2022
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، خلوة للمجلس التنفيذي للرابطة المارونية بمشاركة رئيسها السفير الدكتور خليل كرم والرؤساء السابقين: نعمة الله ابي نصر، انطوان اقليموس، سمير ابي اللمع وحارث شهاب.
Advertisement
ومع انتهاء الخلوة، قال كرم: "عرضنا مع صاحب الغبطة للاستحقاقات والتحديات المستقبلية التي تواجه لبنان وحياتنا الوطنية، وسينكب المجلس التنفيذي للرابطة المارونية على وضع البرنامج موضع التنفيذ من خلال اللجان التي ستتألف، بالاضافة الى مواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه الشعب اللبناني عموما والماروني خصوصا".
أضاف: "في هذه المناسبة أتوجه بالتهنئة الى كل المسؤولين في الدولة وأجهزتها الادارية والقضائية والأمنية الذين عملوا على انجاح الاستحقاق الانتخابي الهام على الرغم من بعض الشوائب التي تم تسجيلها، كما نثني على المشاركة الفاعلة للبنانيين في الانتشار الذين اقترعوا وقاموا بواجبهم الوطني تجاه بلدهم".
وتابع: "في هذه المناسبة نهنىء النواب الجدد الذين يراهن عليهم الشعب اللبناني في العمل من أجل استكمال الاصلاحات التي ستخرج لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وقد تمنى علينا غبطته اكمال التواصل في هذه المرحلة العصيبة والوجودية لشعبنا الماروني".
وقال ردا على سؤال عن كيفية عمل الرابطة في جمع الموارنة الذين لديهم خلافات سياسية: "هذا هو دور الرابطة الاساسي بجمع الموارنة وخصوصا النواب الموارنة، وأؤكد بأن لديهم الحس والفكر الوطني كي يجتمعوا، وستكون الرابطة هي الرابطة الفعلية بجمعهم حول المواضيع لكي نصل الى اتفاق الحد الادنى. وهذا الاجتماع أصبح ضرورة كي لا تندثر المجموعة المارونية التي هي من اكثر المتضررين في هذا النزف بالنسبة للهجرة، اكانت داخلية او الهجرة الدائمة التي تهمنا اكثر من غيرها، لان الابتعاد الى استراليا او كندا والبلدان البعيدة هو امر خطير جدا خاصة على صعيد العائلات. وتطرقنا الى هذا الموضوع مع غبطته، وكما قلت بالنسبة للنواب الموارنة القديمين والجدد، سنواجه سوية وفي المستقبل القريب استحقاقات كبيرة اكان على صعيد انتخابات رئاسة المجلس النيابي واعضاء المكتب ومن بعدها رئاسة الجمهورية، والاجتماع حول العناوين الاساسية هو ضرورة ملحة".
ثم استقبل الراعي النائب شوقي الدكاش الذي أراد أخذ البركة لمشواره النيابي، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الحكمة والتطلعات الوطنية الكبيرة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة على السرير بالشورت القصير... والمتابعون: "كتير هيك الجمال" (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة على السرير بالشورت القصير... والمتابعون: "كتير هيك الجمال" (صور)
14:30 | 2022-05-17
17/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد حادثاً مروّعاً في صيدا.. المشهدُ مخيف!
Lebanon 24
فيديو يرصد حادثاً مروّعاً في صيدا.. المشهدُ مخيف!
14:11 | 2022-05-17
17/05/2022 02:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
Lebanon 24
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
01:30 | 2022-05-18
18/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في طرابلس والجيش يتدخّل فوراً.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
توتر في طرابلس والجيش يتدخّل فوراً.. إليكم ما حصل
15:08 | 2022-05-17
17/05/2022 03:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يترشح" بإرادة شعبية لرئاسة المجلس" و3 مرشحين لنيابة الرئيس
Lebanon 24
بري يترشح" بإرادة شعبية لرئاسة المجلس" و3 مرشحين لنيابة الرئيس
22:27 | 2022-05-17
17/05/2022 10:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:04 | 2022-05-18
الحجار: 4 ملايين دولار هبة للأسر المستفيدة من برنامج "أمان"
12:58 | 2022-05-18
ماذا كشف رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط عن وضع المحروقات؟
12:42 | 2022-05-18
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
12:36 | 2022-05-18
في صور... جثة شاب داخل سيارة جيب (صور)
11:59 | 2022-05-18
معظم محطات المحروقات في قضاء حاصبيا ترفع خراطيمها
11:57 | 2022-05-18
محمد سليمان استقبل وفودًا مهنئة: للبدء بخطة التعافي
فيديو
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-18
18/05/2022 20:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
18/05/2022 20:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
18/05/2022 20:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact