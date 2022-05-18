الخارجية الإيطالية رحبت بإجراء الانتخابات في لبنان بموعدها ودعت الى تشكيل حكومة سريعا

ذكرت "وكالة نوفا الايطالية للانباء" في بيان، أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية رحبت بإجراء انتخابات في لبنان الأحد الماضي كما كان مقررا ومن دون أي حوادث أمنية. وقالت الخارجية الإيطالية إن الانتخابات هي مجرد نقطة انطلاق والآن أصبح من الضروري تشكيل حكومة بسرعة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة إطلاق الاقتصاد، مؤكدة أن إيطاليا ستواصل دعم لبنان".

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