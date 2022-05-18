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لبنان

مولوي تلقى اتصالات تهنئة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي من سفراء عرب

Lebanon 24
18-05-2022 | 10:35
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تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالات تهنئة على إنجاز  الانتخابات النيابية، من كل من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي، سفير دولة قطر إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، الذين اثنوا على الجهود التي بذلت لإنجاح الاستحقاق.
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