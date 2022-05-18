طفل يختفي في منطقة الشرحبيل... هل من يعرف عنه شيئًا؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اختفاء الطفل اسماعيل شريتح (٣ سنين ونصف) في منطقة الشرحبيل قرب GardenCity.



يرجى ممن يعرف عنه شيئًا التواصل على أحد الرقمين الآتيين:

٧١٤١٣٥٣٣

71413533

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