Advertisement

لبنان

منظمة التحرير استنكرت اغتيال أبو عاقلة وهنأت اللبنانيين بنجاح الانتخابات

Lebanon 24
18-05-2022 | 11:19
A-
A+
Doc-P-953640-637884948320088728.png
Doc-P-953640-637884948320088728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جددت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في بيان، بعد اجتماعها في سفارة دولة فلسطين - لبنان، "تأكيدها في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة إلى الأرض والديار التي اقتلعوا منها في عام 1948".
Advertisement
 
واستنكرت "اغتيال قوات جيش الاحتلال الصهيوني الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة إعلام الجزيرة في فلسطين"، معتبرة "هذه العملية الإجرامية إضافة جديدة إلى سجل العدو الإسرائيلي الصهيوني الحافل بالعمليات الإجرامية والإرهابية"، معزية "عموم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وجميع الصحفايين والاعلاميين في العالم". وأكدت "رفضها لما جاء في رسالة المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين".
 
وهنأت "القوى السياسية والوطنية والاسلامية اللبنانية وعموم الشعب اللبناني بنجاح الانتخابات النيابية"، شاكرة ل"الفلسطينيين في كل المخيمات والتجمعات تجاوبهم مع دعوات الحرص على المصلحة الفلسطينية وعدم التجول في المدن خلال العملية الإنتخابية الديموقراطية اللبنانية".
 
وحيت "أبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا في مدينة القدس، لتشبثهم بالأرض الفلسطينية وتمسكهم بالحقوق المشروعة". كما حيت "كل الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الصهيونية الذين يطرزون  بصبرهم وبصمودهم ووحدتهم وبقوة إرادتهم وعزيمتهم في مواجهة إدارة مصلحة السجون الصهيونية، أجمل صور الكفاح والنضال والمقاومة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2022-05-18
16:22 | 2022-05-18
16:01 | 2022-05-18
15:20 | 2022-05-18
14:52 | 2022-05-18
14:48 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website