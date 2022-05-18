منظمة التحرير استنكرت اغتيال أبو عاقلة وهنأت اللبنانيين بنجاح الانتخابات

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جددت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في بيان، بعد اجتماعها في سفارة دولة فلسطين - لبنان، "تأكيدها في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة إلى الأرض والديار التي اقتلعوا منها في عام 1948".واستنكرت "اغتيال قوات جيش الاحتلال الصهيوني الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة إعلام الجزيرة في فلسطين"، معتبرة "هذه العملية الإجرامية إضافة جديدة إلى سجل العدو الإسرائيلي الصهيوني الحافل بالعمليات الإجرامية والإرهابية"، معزية "عموم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وجميع الصحفايين والاعلاميين في العالم". وأكدت "رفضها لما جاء في رسالة المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين".وهنأت "القوى السياسية والوطنية والاسلامية اللبنانية وعموم الشعب اللبناني بنجاح الانتخابات النيابية"، شاكرة ل"الفلسطينيين في كل المخيمات والتجمعات تجاوبهم مع دعوات الحرص على المصلحة الفلسطينية وعدم التجول في المدن خلال العملية الإنتخابية الديموقراطية اللبنانية".وحيت "أبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا في مدينة القدس، لتشبثهم بالأرض الفلسطينية وتمسكهم بالحقوق المشروعة". كما حيت "كل الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الصهيونية الذين يطرزون بصبرهم وبصمودهم ووحدتهم وبقوة إرادتهم وعزيمتهم في مواجهة إدارة مصلحة السجون الصهيونية، أجمل صور الكفاح والنضال والمقاومة".