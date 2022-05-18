ماذا قال المفتي الشيخ زيد زكريا للنواب الفائزين؟

قال المفتي الشيخ زيد زكريا في بيان: "نبارك للسادة النواب الفائزين بالانتخابات النيابية، ونتمنى حظا أوفر لمن لم ينجح في هذه الدورة الانتخابية. ونسأل الله للفائزين التوفيق والسداد والنجاح، ونطلب من الجميع ضرورة المحافظة على أخوتنا ومحبتنا ولا يجوز أن نجعل من الانتخابات محطة خلاف وشحن وتفرقة. كما نطالب النواب الفائزين بالتعاون لإنماء عكار وتغليب مصلحتها على كل مصلحة، وإذا فرقتهم السياسة فلتجمعهم مصلحة عكار".

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