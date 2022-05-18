باسم ميقاتي... رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني يقدم العزاء للسفير الفلسطيني باستشهاد أبو عاقلة

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التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور باسم الحسن، في حضور المستشار احمد الزعبي.وقدم الحسن التعزية للسفير دبور باسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولجنة الحوار باستشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للسفارة، "البحث في الاوضاع الفلسطينية بشكل عام والبحث في سبل تحسين الظروف المعيشية والحياتية لابناء شعبنا اللاجئ في لبنان".