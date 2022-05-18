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لبنان

باسم ميقاتي... رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني يقدم العزاء للسفير الفلسطيني باستشهاد أبو عاقلة

Lebanon 24
18-05-2022 | 11:26
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التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور باسم الحسن، في  حضور المستشار احمد الزعبي.
 
وقدم الحسن التعزية للسفير دبور باسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولجنة الحوار باستشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة.
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وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للسفارة، "البحث في الاوضاع الفلسطينية بشكل عام والبحث في سبل تحسين الظروف المعيشية والحياتية لابناء شعبنا اللاجئ في لبنان".
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