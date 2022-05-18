Advertisement

لبنان

يحيه: يدي ممدودة للجميع وتحالفاتي لمصلحة عكار أولًا

Lebanon 24
18-05-2022 | 11:50
A-
A+
Doc-P-953654-637884966601857630.png
Doc-P-953654-637884966601857630.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكر النائب المنتخب محمد يحيه، أمام المهنئين بفوزه في الانتخابات النيابية في دارته في بلدة البقيعة، "أهالي عكار على ال15140 صوت ثقة".
 
كما شكر ل"المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية جهدهما الكبير في حفظ أمن العملية الانتخابية واستقرار لبنان"، وقال: "إن هدفي كتلة نيابية من عكار لعكار، فيدي ممدودة للجميع وتحالفاتي مع الجميع لمصلحة عكار أولا".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2022-05-18
16:22 | 2022-05-18
16:01 | 2022-05-18
15:20 | 2022-05-18
14:52 | 2022-05-18
14:48 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website