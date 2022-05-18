يحيه: يدي ممدودة للجميع وتحالفاتي لمصلحة عكار أولًا

شكر النائب المنتخب محمد يحيه، أمام المهنئين بفوزه في الانتخابات النيابية في دارته في بلدة البقيعة، "أهالي عكار على ال15140 صوت ثقة".



كما شكر ل"المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية جهدهما الكبير في حفظ أمن العملية الانتخابية واستقرار لبنان"، وقال: "إن هدفي كتلة نيابية من عكار لعكار، فيدي ممدودة للجميع وتحالفاتي مع الجميع لمصلحة عكار أولا".

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