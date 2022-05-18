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لبنان

نقيب أصحاب السيارات المستعملة: فتح أبواب الكشف الميكانيكي في الدكوانة خلال هذه الأيام

Lebanon 24
18-05-2022 | 11:51
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أعلن نقيب أصحاب السيارات المستعملة وليد فرنسيس في تصريح بعد اجتماعه مع هيئة إدارة السير والاليات والمركبات، "فتح أبواب الكشف الميكانيكي لكافة الاليات في الدكوانة، وذلك نهاري الخميس والجمعة من الاسبوع الحالي، على أن يتم ايداع المعاملات يوم الاثنين المقبل الاقسام المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات لاستكمالها لدى موظفي الهيئة دون امكانية استيفاء الرسوم، على يصدر بيان لاحق حول عمل يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل تبعا لتوفر المستلزمات اللازمة من إيصالات ومازوت".
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