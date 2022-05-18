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لبنان

احتراق منزل في صور (صور)

Lebanon 24
18-05-2022 | 11:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق منزل تقطنه عائلة سورية شرق مدينة صور.
ويعمل الدفاع المدني على إخماده.
 
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صور

احتراق منزل

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