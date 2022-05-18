محمد سليمان استقبل وفودًا مهنئة: للبدء بخطة التعافي

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احتفلت قرى وبلدات وادي خالد بإعادة انتخاب محمد سليمان نائبا عن المقعد السني في محافظة عكار، وغصت دارة سليمان في الهيشة - وادي خالد بالوفود المهنئة من مختلف المناطق العكارية.وشكر سليمان العكاريين على "ثقتهم واختيارهم لمرشحيهم"، متمنيا ان "تحمل السنوات المقبلة لهذا المجلس المزيد من الخطط والمشاريع التي تخدم محافظة عكار وبلداتها وتساهم في تعزيز دور المؤسسات والخدمات فيها".كما تمنى سليمان ان "يساعد انتخاب مجلس نيابي جديد بالبدء بالعمل بخطة التعافي التي تحفظ حقوق المواطن وتساهم في تحقيق نهوض اقتصادي يوقف الهدر والفساد ويساعد بعودة الاستقرار المالي والاقتصادي للوطن".