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لبنان

معظم محطات المحروقات في قضاء حاصبيا ترفع خراطيمها

Lebanon 24
18-05-2022 | 11:59
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عادت الطوابير إلى محطات المحروقات في قضاء حاصبيا، بعد أن رفعت 90 % منها خراطيمها، مما خلق بعض الزحمة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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