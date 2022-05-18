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لبنان
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
18-05-2022
|
12:42
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 108 إصابات بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1098232.
كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10412.
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