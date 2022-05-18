في صور... جثة شاب داخل سيارة جيب (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة شاب داخل سيارة جيب على طريق طير حرفة محلة حامول جنوب شرق صور.

وأفادت المعلومات الأولية أن الجثة تعود لـ"م.ي" وهو مستلم مشروع بناء أحد المستشفيات في طيرحرفا.