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لبنان

الحجار: 4 ملايين دولار هبة للأسر المستفيدة من برنامج "أمان"

Lebanon 24
18-05-2022 | 13:04
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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار عن "هبة مالية بقيمة 4 ملايين دولار أميركي للأسر المستفيدة من برنامج "أمان".
 
واوضح أن "المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالوزير حجار وفريق من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء مع مجموعة البنك الدولي ادت إلى الحصول على هبة بقيمة 4 ملايين دولار أميركي ستخصص للأسر المستفيدة من برنامج" أمان".
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