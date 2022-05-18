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لبنان
عند بوابة فاطمة... 3 أشخاص اعترضوا سائق فان واقتادوه إلى جهة مجهولة
Lebanon 24
18-05-2022
|
13:07
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اعترضت سيارة "مرسيدس" طريق سائق فان عند بوابة فاطمة في كفركلا، وترجل منها ثلاثة اشخاص، اثنان منهم اقتادوه إلى السيارة بالقوة، والثالث قام بقيادة الفان، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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