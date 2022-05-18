عند بوابة فاطمة... 3 أشخاص اعترضوا سائق فان واقتادوه إلى جهة مجهولة

اعترضت سيارة "مرسيدس" طريق سائق فان عند بوابة فاطمة في كفركلا، وترجل منها ثلاثة اشخاص، اثنان منهم اقتادوه إلى السيارة بالقوة، والثالث قام بقيادة الفان، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

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