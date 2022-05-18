توتر شديد في بلدة لاسا وهذا ما يحصل

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يسود التوتر في بلدة لاسا في جبيل، منذ يوم السبت الفائت بين شبان من آل المقداد مناهضين لحزب الله وبين آل العيتاوي المقربين من الحزب على خلفية انتخابية.وفي المعلومات الامنية، فقد بدأ الاشكال على خلفية تصوير الشيخ محمد العيتاوي لموكب يعود لاحمد المقداد الذي كان مرشحا على لائحة النائب فريد هيكل الخازن حيث حصل تضارب بين الطرفين واطلاق نار فر بعده مطلقو النار الى جهة مجهولة.لكن مفاعيل الاشكال استمرت حتى اليوم الاربعاء وعندما مر علي المقداد بسيارته جنب ارض تعود لآل العيتاوي حيث كان متواجدا نجل الشيخ محمد العيتاوي، فتجدّدت الاستفزازات المتبادلة وجرى خلالها اطلاق النار ما ادى الى اصابة سيارة المقداد.وعلى الاثر تدخل الجيش واعاد الهدوء الى البلدة فيما عملية الرصد والمتابعة مستمرة من اجل تحديد هوية مطلقي النار وتوقيفهم.