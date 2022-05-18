خلف: لم أطرح نفسي لأي موقع ولا أسعى لأي منصب

غرد النائب المنتخب ملحم خلف عبر "تويتر": " لم اطرح نفسي لأي موقع، ولا أسعى لأي منصب، وكل ما يشاع بهذا الصدد هو مِن نسج الخيال... همي الأول هو التصدي الفوري للإنهيار الإقتصادي المتسارع! فلنَعِ جميعا المسؤولية الملقاة علينا، إنقاذا للناس".

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