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لبنان

النائب البزري طلب من مناصريه إزالة الصور واللافتات

Lebanon 24
18-05-2022 | 14:29
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طلب النائب المنتخب الدكتور عبد الرحمن البزري من أنصاره ومحبيه، إزالة كل الصور واللافتات التي وضعت خلال فترة الإنتخابات، شاكرا لهم دعمهم ومحبتهم.
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