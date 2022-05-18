أبو شقرا: أزمة المحروقات تتجه نحو الحلحلة

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان 24" أن أزمة المحروقات تتجه نحو الحلحلة"، مشيرًا إلى أنه بعد تدخل الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وبعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة مع الشركات المستوردة للنفط وموزعي المحروقات والمحطات تم التأكيد على أن الشركات الموزعة للنفط ستباشر بتوزيع المحروقات على المحطات بشكل طبيعي كما سيتم إصدار جدول جديد لأسعار المحروقات.

Advertisement